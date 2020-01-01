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Для ботов, отслеживающих эфириум-транзакции, создали ловушку

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ЦБ РФ: Цифровые валюты вытеснят SWIFT

Согласно позиции Центрального банка России, рост цифровых активов может радикально изменить способ передвижения денег по всему…
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Активная цифровизация крупных отечественных финансовых институтов, безусловно, положительная тенденция. Россия входит в пятёрку мировых лидеров по…
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Директор ВШЭ: CBDC не будут обладать преимуществами биткоина

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Обзор ударостойкого Ulefone Armor 10 5G

Новый Ulefone Armor 10 5G - это первая попытка Ulefone произвести ударостойкий телефон со стандартом 5G.…
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Каким будет складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3?

Компания Samsung стала одной из первых, кто освоил складной форм-фактор смартфонов. Производитель планирует и дальше оттачивать…
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Согласно новостному сайту 9to5Google, основатель и генеральный директор компании OnePlus Лю Цзоху подтвердил в интервью разработку…
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